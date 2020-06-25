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25 июня 2020 г.

Постановление правительства Мурманской области от 23 июня 2020 года № 449-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 07.06.2020 № 51 и от 23.06.2020 № 64 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 21.06.2020 № 438-ПП), следующие изменения:

1. Подпункт 3 пункта 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Самоизоляция граждан, привлекаемых для работы вахтовым методом, а также являющихся членами экипажей морских судов, обеспечивается организацией, осуществляющей их привлечение (смену экипажей), в соответствии с правилами, установленными подпунктом 22 пункта 3.2 настоящих Правил.".

2. Подпункт 1 пункта 3.1 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:

"- обслуживания официальных мероприятий, проводимых с участием представителей, членов делегаций федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, иностранных государств, прибывающих в Мурманскую область с официальным или рабочим визитами;".

3. В подпункте 22 пункта 3.2:

3.1. Абзац первый изложить в редакции:

"организациям, привлекающим работников для работы с территорий других субъектов Российской Федерации или иностранных государств, что предполагает осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного их проживания (вахтовый метод), а также организациям, осуществляющим смену экипажей морских судов, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий других субъектов Российской Федерации или иностранных государств, руководствоваться следующими правилами:".

3.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Требования настоящего подпункта в части обеспечения самоизоляции и проведения лабораторного исследования на COVID-19 на 10-й день пребывания не распространяется на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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