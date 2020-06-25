Названы особенности новой российской системы дистанционного минирования

В России завершаются испытания новой системы залпового огня "Земледелие", предназначенной для дистанционного минирования.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Ростеха. Собеседник агентства рассказал о некоторых особенностях этой системы.

В частности сообщается, что в ее состав входят боевая, транспортно-заряжающая машины, а также транспортно-пусковые контейнеры, снаряженные инженерными боеприпасами, полностью соответствующими, кстати, требованиям Женевской конвенции.

"Земледелие" может использовать для установки минных полей различные типы мин, в которые вводятся данные полетного задания и параметры самоликвидации. Отмечается, что система позволяет ставить минные заграждения безопасным и маневренным способом.

Также сообщается, что "Земледелие" действует на дистанции от 5 до 15 километров. При этом пусковые контейнеры этой системы могут производить минирование инженерными минами нового поколения.