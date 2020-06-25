Постановление губернатора Пензенской области от 25 июня 2020 года № 121 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 27 следующего содержания:

"27. На основании пункта 2(1) Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (с последующими изменениями), считать для лиц в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях, периоды с 15.06.2020 по 21.06.2020 включительно и с 22.06.2020 по 30.06.2020 включительно обязательными по соблюдению режима самоизоляции.";

1.2. пункты 27, 28 считать пунктами 28, 29 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.06.2020.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







