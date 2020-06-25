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25.06.2020 21:45
Рубрика: В мире

Приднестровью грозит большое наводнение

Текст: Константин Волков

Приднестровской Молдавской республике (ПМР) грозит затопление многих населенных пунктов, расположенных вдоль Днестра. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Глава МВД республики Руслан Мова доложил на заседании оперативного штаба по предотвращению угрозы возникновения паводков при президенте ПМР, что угроза затопления прибрежных сел есть практически на всем протяжении течения Днестра - в Каменском, Рыбницком, Дубоссарском, Григориопольском, Тираспольском, Слободзейском районах. Также подтопление угрожает некоторым районам Бендер и Тирасполя.

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Власти срочно готовят базы для временной эвакуации населения и проводит инструктаж, что надо делать в случае наводнения. В Днестре на всем протяжении реки запрещено купание.

Угроза наводнения возникла из-за повышения уровня воды в Днестре вследствие сильных дождей. В итоге уровень выше Дубоссарского водохранилища поднялся на 2 - 2,5 метра, ниже водохранилища - на 2,5 - 3 метра. Плюс Новоднестровская и Дубоссарская ГЭС увеличили из-за дождей сброс воды.

Вероятность наводнения увеличивают изношенные дамбы на Днестре, сейчас проводятся срочные работы по их укреплению

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