Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.06.2020,  
15:18
Текст:  Алексей Брусилов

Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашелся в Сирии

В ходе ожесточенных разборок боевиков незаконных вооруженных формирований друг с другом в Идлибской зоне после долгого перерыва засветился трофейный Т-90.

Эту боевую машину террористам удалось захватить в неисправном состоянии у подразделений сирийской армии в середине февраля текущего года.

Речь идет о самой старой модификации, которая в различных источниках фигурирует как образец 1992 года. От современных версий она отличается отсутствием тепловизионного прицела (установлен инфракрасный, с более скромными характеристиками по дальности и возможностям обнаружения). Его литая башня несколько отстает по защитным свойствам от применяемых в настоящее время сварных.

Двигатель менее мощный, всего 840 л.с. против 1000 л.с. у Т-90А и 1130 л.с. у Т-90М.

Используемые гусеничные ленты аналогичны тем, что эксплуатируются на Т-72.

Фото: Отдых, Рыбалка и многое другое / youtube.com
Противотанковый УАЗ и "непробиваемый" Т-64БВ показали в Донецке

У захваченной машины была неисправна башенная зенитная пулеметная установка. Судя по появившимся в Сети изображениям, боевикам не удалось ее починить до сих пор.

Когда "девяностый" оказался у бандформирований, военные эксперты были уверены, что правительственным войскам быстро удастся его нейтрализовать. Однако до недавнего времени этот танк практически нигде не появлялся, что его и спасало.

В российских сухопутных войсках в настоящее время основными являются Т-90А. В этом году на вооружение начали поступать новейшие Т-90М, которые не только не уступают лучшим зарубежным бронемашинам, но и превосходят их по ряду характеристик.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Названы особенности новой российской системы дистанционного минирования 13:28
Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы 19.06.2020
Все современные российские танки будут представлены на параде Победы 19.06.2020
Сирия
Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 24.06.2020
Каспийский меч: стали известны подробности применения "Калибров" в Сирии 15.06.2020
Более 45 беспилотников сбили комплексы ПВО "Тор" в ходе войны Сирии 15.06.2020
танки
Парад Победы: историческое наследие и новейшие образцы техники 24.06.2020
Удар и защита: применение "Корнета" и Т-90С сняли на видео в Алжире 22.06.2020