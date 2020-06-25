Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.06.2020,  
10:17
Текст:  Антон Валагин

Ранцевый аналог "Змея Горыныча" показали на видео

Появилось видео применения в Китае портативной системы разминирования.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Парад на Красной площади сфотографировали из космоса

В носимом за спиной ящике размещены взрывчатый шнур и компактный реактивный снаряд. Направляющая для его старта смонтирована на внешней стороне ящика, запуск осуществляется при помощи ручного запала с замедлителем. Снаряд вытягивает шнур и укладывает его на минное поле. Подрыв шнура заставляет сдетонировать соседние мины.

Сообщается, что масса системы составляет пять килограммов, дальность пуска 66 метров, размеры прохода в минном поле 20х9 метров, пишет Dambiev.

Принцип действия китайского устройства аналогичен российским установкам разминирования УР-77/83П, получившим за эффектные языки пламени при работе прозвище "Змей Горыныч". Правда, российские системы на спине не унесешь: УР-77 смонтирована на гусеничной базе самоходки "Гвоздика", УР-83П перевозят на грузовике, - но и проходы они проделывают помасштабнее: 100х6 метров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 24.06.2020
Видео: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 23.06.2020
Реанимация брони: танки из СССР, Китая и Англии восстанавливают в Ираке 22.06.2020
Китай
Фото: Тагир Раджавов/РГ
Сошли с постаментов: в Ростове на параде Победы показали ретро-технику 24.06.2020
В Китае "Сармат" назвали королевой межконтинентальных ракет 22.06.2020
Китай и Индия перебросили танки в район спорных территорий 17.06.2020
инженерные войска
Фото: YouTube / Калашников Media
Главного конкурента автомата Калашникова показали на видео 24.06.2020
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина 14.06.2020
Армия РФ получит более 20 боевых роботов в 2020 году 26.05.2020