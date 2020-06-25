Фронтового кинооператора из Саранска увековечат в бронзе

Уникальный монумент откроется первого июля в подмосковном Красногорске в рамках юбилейных торжеств к 75-летию Великой Победы. На площади перед зданием Российского государственного архива кинофотодокументов появится первый в стране памятник фронтовым операторам и фотокорреспондентам. Прототипом для создания скульптурного образа послужил военный кинооператор из Саранска Владимир Сущинский, погибший с камерой в руках за полтора месяца до окончания войны.

Фронтовому кинооператору довелось запечатлеть на пленку даже свою смерть. Владимир Сущинский шел с камерой в рядах пулеметчиков. На последних кадрах виден взрыв снаряда, оборвавший его жизнь. Фото: Архив школьного музея саранского лицея №43

Из ВГИКа - на передовую

...Маленький домик на саранских "низах" - у парка им. Пушкина - где жила когда-то семья Сущинских, не сохранился до наших дней. А вот здание на Пролетарской, где будущий оператор в детстве занимался в кружке по кинофотоделу, стоит и поныне. Сейчас здесь находится лицей N43, в котором более полувека действует школьный музей Владимира Сущинского.

- Музей был открыт в 1964 году. Инициатором его создания стала учитель истории Зоя Деньгина. Вместе с ребятами она много лет вела поиски однополчан, занималась сбором экспонатов, - рассказала руководитель музея Марина Баркина. - У нас хранится кинокамера, подаренная знаменитым кинооператором Романом Карменом - другом Владимира. Неоценимую помощь оказали родители героя - мама Александра Михайловна, учительница, отец Александр Гаврилович, поляк по происхождению, ветврач. Большую часть архива школе передала младшая сестра Калерия: семейные фото, рисунки, письма...

Пожелтевший от времени лист бумаги - первая весточка с фронта, датированная мартом 1942 года. "Добрый час, дорогие папа, мама, Каля! Посылаю вам изображение вашего сына - глядите и наслаждайтесь. Миниатюра снята <...> всего неделю назад, по ней можете представить себе, что я жив, здоров и вид у меня не особенно "заезженный", - успокаивал близких Владимир. К своему фотопортрету он пририсовал свою "неразлучную" камеру "Аймо", с которой пройдет всю войну.

Кино было мечтой его детства. По окончании школы Владимир отучился в энергетическом техникуме и даже успел немного поработать в Управлении Волжского речного флота в Куйбышеве (ныне Самара). Однако страсть к "десятой музе" взяла свое - после службы в армии он становится студентом операторского факультета ВГИКа. В июне 1941-го, получив диплом, выезжает в свою первую экспедицию с киногруппой. Известие о начале войны застало его в Пятигорске. Сущинский, не раздумывая, подает рапорт с просьбой направить его в бригаду военных операторов.

Фронтовую камеру "Аймо" школьному музею подарил известный кинооператор Роман Кармен, друг Сущинского. Фото: Николай Гагарин

"Репортаж из земного ада"

Боевое крещение Владимир получил в феврале 1942 года. Молодой сержант назначен командиром орудия на Карельском фронте. В составе киногруппы под руководством Алексея Лебедева он делает свои первые сюжеты под огнем, которые вошли в фильм "День войны". Новобранец сразу понял, что на войне нужно снимать совсем иначе - не так, как учили на занятиях во ВГИКе: "Главная задача военного оператора - сделать кинорепортаж из земного ада. Необходимо снять острые моменты боя и превратить их в произведение искусства". На его кадрах - суровая правда фронтовых будней: переправа через Волхов, бьющие по врагу прямой наводкой артиллеристы, разведчики в камуфляже, отправляющиеся "брать языка", стремительные броски танкистов. И, наконец, - долгожданный прорыв блокады Ленинграда.

"Он снимал войну в упор", - вспоминали сослуживцы. Со временем это стало его "почерком": ради выразительного кадра Сущинский, рискуя жизнью, вставал в полный рост под огнем, бросался с камерой в самое пекло.

Однажды лишь счастливая случайность спасла его от неминуемой гибели. Увлекшись съемкой, он не заметил рядом с собой группу фашистов. Те приняли камеру в его руках за новое оружие русских и... подняли руки. К счастью, подмога подоспела прежде, чем гитлеровцы поняли свою ошибку. Произошла эта история в ходе боев за Крым. Капитан Владимир Сущинский попал туда в составе войск 4-го Украинского фронта. Весной 1944-го он вместе с боевыми товарищами форсировал Сиваш. Оператор был ранен, но, поддерживаемый с двух сторон бойцами, продолжал снимать, как солдаты волоком тащат лодки по ледяному соленому месиву. А вот кадры из освобожденного Севастополя: на улицы ворвался первый танк с красной звездой, над ликующим городом взвился красный флаг...

Его камера не только сохранила для истории победы товарищей по оружию, но и беспощадно фиксировала свидетельства преступлений нацистов. Один из самых страшных сюжетов был снят в украинском селе Большая Лепетиха. Сюда фашисты вывезли маленьких воспитанников таганрогского детского дома, которых использовали в качестве доноров для раненых немецких офицеров. Малышей держали в холодном подвале мельницы. А самых ослабевших и измученных, которые уже не могли сдавать кровь для "воинов рейха", сбрасывали в Днепр.

В ночь с 7 на 8 февраля 1944 года советские войска взяли штурмом Большую Лепетиху. Маленьких узников освободили разведчики во главе с командиром Владимиром Цыбулькиным. На кадрах Сущинского - солдат со спасенными малышами на руках: многое повидавший на своем веку боец улыбается детям, а в его глазах стоят слезы...

Последние кадры

В награду за храбрость и мужество Владимир Сущинский получил орден Красного Знамени и двухнедельный отпуск. Однако дома он не пробыл и недели - вернулся на фронт: однополчане уже шли на запад, освобождая Карпаты и Польшу... Чувствовали ли его родители, что видят сына в последний раз?..

"Идем дальше на Берлин, - написал он им в начале февраля 1945-го, за две недели до гибели. - Вы, дорогие мои, не беспокойтесь, что от меня долго нет писем".

...Ему довелось запечатлеть на пленку даже свою смерть. 22 февраля на подступах к Бреслау (ныне Вроцлав) Владимир Сущинский шел с камерой в рядах пулеметчиков и остановился на железнодорожной насыпи, выбирая лучшее место для съемки. На последних кадрах зритель видит тот самый взрыв снаряда, оборвавший жизнь оператора. Выпавшая из его рук "Аймо" продолжала снимать серое зимнее небо, затянутое пеплом, а потом - темнота... "Камеру, камеру сохраните..." - успеет прохрипеть он однополчанам, вынесшим его с поля боя.

- Владимира Сущинского похоронили с воинскими почестями в польском городе Ченстохове. Церемонию прощания снял его боевой товарищ оператор Николай Быков, который вскоре тоже погиб, - говорит Марина Баркина. - В советские годы наш музей взаимодействовал с польскими коллегами, но в 90-е все связи были оборваны.

Однако энтузиастам удалось выяснить судьбу захоронения героя.

Могила Владимира Сущинского в польском городе Ченстохове. Фото: Павел Кирюхин

- В числе тех, кто освобождал город Ченстохова, был мой дед, - рассказал "РГ" нижегородский программист Павел Кирюхин, занимающийся исследованием истории освобождения Польши. - Материалы, снятые там фронтовыми операторами, я искал год назад в Красногорском архиве. Благодаря кадрам хроники выяснил, что Владимир Сущинский был похоронен на центральной площади города, а затем его останки были перенесены на здешнее кладбище Куле. Я сообщил об этом своим польским знакомым - краеведам Мацею Хышко и Збигневу Бернацкому. Они привели в порядок его могилу. К 75-летию освобождения города в местной газете вышла статья Мацея и Збигнева о судьбе советского фронтового оператора. Обсуждается вопрос об установке памятной таблички.

Справка "РГ"

В годы Великой Отечественной войны в состав фронтовых киногрупп входили около 300 операторов. Каждый второй из них был ранен или контужен, каждый пятый погиб. За 1418 дней было снято 3,5 миллиона километров пленки. Первым советским фильмом, получившим в 1943 году премию "Оскар", стала документальная лента "Разгром немецких войск под Москвой".

Досье

Владимир Сущинский (5 сентября 1912 г. - 22 февраля 1945 г.) - один из лучших советских военных кинооператоров. Кадры, снятые им, вошли в фильмы: "День войны", "За Родину", "Битва за Севастополь", "Лепетихская трагедия", "Победа за Вислой", "В Верхней Силезии". Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени (посмертно). Лауреат Сталинской премии (посмертно). Его судьбе посвящен документальный фильм "Фронтовой кинооператор" (1946 г.). А в 1958 году вышел художественный фильм "На дорогах войны". Главную роль - военного оператора Владимира Сушкова - сыграл Анатолий Кузнецов. Образ героя списан с Владимира Сущинского. Его имя носит одна из улиц Саранска.