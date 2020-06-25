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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зеленогорск свой круг замкнул

Большой завод в красноярской тайге мирно уживается с природой
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8192)
Тот день стал по-своему историческим: 28 октября 2016 года специалисты Зеленогорского ЭХЗ впервые в мировой практике промышленных технологий разделения изотопов урана направили поток обедненного гексафторида урана не на конденсацию в емкости, а напрямую в установку обесфторивания W-ЭХЗ. В ней это химически агрессивное вещество переводилось в химически безопасную и пригодную для долговременного хранения форму.
Автоматизированная система производственно-экологического мониторинга на Зеленогорском ЭХЗ обеспечивает контроль по всем ключевым параметрам и веществам. Фото: Александр Емельяненков Автоматизированная система производственно-экологического мониторинга на Зеленогорском ЭХЗ обеспечивает контроль по всем ключевым параметрам и веществам. Фото: Александр Емельяненков
Автоматизированная система производственно-экологического мониторинга на Зеленогорском ЭХЗ обеспечивает контроль по всем ключевым параметрам и веществам. Фото: Александр Емельяненков

Подача ОГФУ на переработку прямым потоком привлекала тем, что исключала цикл промежуточных операций по подготовке и перевозке оборотной тары, сокращала непроизводительные расходы и позволяла освободить производственные площади. Сначала идею "обкатали" в рамках НИОКР. А через полгода, после пробных испытаний, отработки систем управления и оптимизации режимов, предложенная схема подачи в установку W-ЭХЗ отвала разделительного производства была принята в промышленную эксплуатацию. Это означало появление уникального промышленного комплекса, в котором установка по переработке ОГФУ интегрирована с разделительным каскадом предприятия.

Примерно тогда же или чуть раньше на Зеленогорском ЭХЗ стали пересматривать схему водопотребления.

Фото: Александр Корольков / РГ
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- Изначально наши технологические процессы требовали больших объемов воды, - рассказали в службе главного инженера по безопасности. - Мы берем ее из реки Кан и туда же возвращаем. Так вот за счет модернизации оборудования и других ресурсосберегающих мер эти объемы удалось сократить со 102,9 миллиона кубометров до 70. При этом качество воды на водозаборе и на спуске - один к одному, за этим строжайший контроль. То есть негативного воздействия на водные объекты мы не оказываем. А что касается выброса вредных веществ в атмосферу и размещения отходов, то за все время деятельности предприятие не превысило установленных ему нормативов.

Качество воды на водозаборе из реки Кан и на ее спуске с завода - один к одному. За этим на предприятии строжайший контроль и персональная ответственность

Добавим к сказанному еще один примечательный факт: промышленная площадка ЭХЗ имеет третью категорию потенциальной радиационной опасности, а установленная для нее санитарно-защитная зона совпадает с территорией завода и за ее границы не выходит. Лично я похожего не встречал даже на средней руки деревообрабатывающем комбинате, не говоря уже о химических производствах с российской пропиской...

Фото: Александр Емельяненков

Предмет особой гордости зеленогорцев - автоматизированная измерительная система производственно-экологического мониторинга. Она создана специалистами предприятия в сотрудничестве с ведущими разработчиками в этой сфере - российской фирмой "Союзатомприбор" и немецкой Saphymo GmbH. Первая очередь АИСПЭМ введена еще в 2013-м, когда в России впервые объявили Год экологии. И все это время надежно обеспечивает контроль по широкому спектру потенциально опасных параметров и веществ (радиационных, химических и прочих), с которыми непосредственно связана деятельность Электрохимического завода.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru
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Первое время ситуация круглосуточно контролировалась чувствительными датчиками в 61 точке - в рабочих зонах на самой промплощадке, по ее периметру, а также в жилых кварталах Зеленогорска. Потом к ним добавился мобильный комплекс аварийного реагирования и еще более десятка новых постов химического контроля фтористого водорода в связи с развитием изотопного производства и ростом объемов переработки обедненного гексафторида урана.

- Экологическая политика предприятия - одно из приоритетных направлений работы, - не устает повторять генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов. - Охрана здоровья персонала и минимизация воздействия на окружающую среду для нас столь же важны, как и экономические интересы.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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