На территории томского музея нашли археологические предметы XIX века

Вся территория Томского областного краеведческого музея поставлена на государственную охрану. Такое решение региональный комитет по охране объектов культурного наследия принял после того, как здесь в ходе археологических работ были сделаны многочисленные находки.

Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области

Археологические работы провел эксперт Антон Логинов. По его словам, они были необходимы для подготовки проектно-сметной документации капитального ремонта здания. Томскому археологу посчастливилось обнаружить предметы быта середины XIX столетия. В их числе - гончарная керамика, кованые гвозди, нательный крест, рыболовные крючки.

- Датирующим материалом является монета 1846 года. Этот период соотносится со временем строительства и эксплуатации усадьбы. Сохранность объекта средняя: это связано с использованием территории в хозяйственных целях на протяжении XX века, - прокомментировал результаты исследований Антон Логинов.

Музей находится на улице Ленина в Томске и размещается в бывшей усадьбе золотопромышленника Ивана Асташева. Здание само является памятником архитектуры федерального значения - специалисты называют его ярким представителем русского классицизма второй половины XIX - начала XX веков. Усадебный ансамбль объединял особняк, ограду и домовую церковь.

Новый охраняемый объект археологического наследия получил наименование "Культурный слой города Томска середины XIX - начала XX веков". Его площадь превышает половину гектара.

Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области

По словам председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, восстановление памятников археологии невозможно, поэтому важно их сохранять. В последующем объект будет более подробно изучен. Он может стать уникальным источником информации об истории Томска середины XIX столетия.

Ремонтные и реставрационные работы ведутся по инициативе администрации Томской области в целом ряде старинных зданий. Нередко специалисты обнаруживают интересные предметы. Например, в ходе реставрации "Пассажа Второва" были найдены редкие чугунные кованые решетки, изготовленные ранее 1910 года.