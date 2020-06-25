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25.06.2020 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На территории томского музея нашли археологические предметы XIX века

Текст: Наталья Решетникова
Вся территория Томского областного краеведческого музея поставлена на государственную охрану. Такое решение региональный комитет по охране объектов культурного наследия принял после того, как здесь в ходе археологических работ были сделаны многочисленные находки.
Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области

Археологические работы провел эксперт Антон Логинов. По его словам, они были необходимы для подготовки проектно-сметной документации капитального ремонта здания. Томскому археологу посчастливилось обнаружить предметы быта середины XIX столетия. В их числе - гончарная керамика, кованые гвозди, нательный крест, рыболовные крючки.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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- Датирующим материалом является монета 1846 года. Этот период соотносится со временем строительства и эксплуатации усадьбы. Сохранность объекта средняя: это связано с использованием территории в хозяйственных целях на протяжении XX века, - прокомментировал результаты исследований Антон Логинов.

Музей находится на улице Ленина в Томске и размещается в бывшей усадьбе золотопромышленника Ивана Асташева. Здание само является памятником архитектуры федерального значения - специалисты называют его ярким представителем русского классицизма второй половины XIX - начала XX веков. Усадебный ансамбль объединял особняк, ограду и домовую церковь.

Новый охраняемый объект археологического наследия получил наименование "Культурный слой города Томска середины XIX - начала XX веков". Его площадь превышает половину гектара.

Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области

По словам председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, восстановление памятников археологии невозможно, поэтому важно их сохранять. В последующем объект будет более подробно изучен. Он может стать уникальным источником информации об истории Томска середины XIX столетия.

Ремонтные и реставрационные работы ведутся по инициативе администрации Томской области в целом ряде старинных зданий. Нередко специалисты обнаруживают интересные предметы. Например, в ходе реставрации "Пассажа Второва" были найдены редкие чугунные кованые решетки, изготовленные ранее 1910 года.

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