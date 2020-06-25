"Россети Сибирь" открыли виртуальный музей "Энергетика Сибири в годы войны"

Новости

Драчев выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР 13:57
В России отменят репатриацию валютной выручки 13:53
Доставка грузов в Крым железной дорогой подешевеет на 27-50 процентов 13:50
Песков рассказал о ситуации с открытием границ 13:48
Тизер: продолжение "Рассказа служанки" выйдет в 2021 году 13:47
Кабмин дополнительно направит более 20 млрд рублей на выплаты врачам 13:44
В Москве стартовала программа "Миллион призов" 13:38
Песков проголосовал по поправкам к Конституции 13:37
В Коми на плато Маньпупунер обнаружили группу нелегальных туристов 13:37
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции 13:29
В Госдуме назвали возмутительной реакцию Киева на парады в Крыму 13:29
Названы особенности новой российской системы дистанционного минирования 13:28
Котяков дал прогноз по количеству сотрудников на удаленке 13:27
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" расширится до Волги 13:25
На ВДНХ открылся вейк-парк 13:22
Для подростков пройдет онлайн-школа "Лето моей карьеры" 13:18
Лукашенко произвел очередную кадровую рокировку в Минэкономике 13:17
В Госдуме сообщили об отмене летней сессии ПАСЕ 13:15
Вышел "трейлер" фильма про покемонов для взрослых 13:13
Вышел трейлер боевика с Честейн, Малковичем и Фарреллом "Агент Ева" 13:06
В Ростове задержали группу телефонных мошенников 13:06
У электромобилей Tesla обнаружили новый дефект 13:00
На Кубани предотвратили заказное убийство местного жителя 12:59
Дмитрий Реут: Видеонаблюдение за ходом голосования доступно онлайн 12:58
В Москве изъяли 3,6 килограмма наркотиков 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 13:15
Проект: В регионах

"Россети Сибирь" открыли виртуальный музей "Энергетика Сибири в годы войны"

Ко дню парада Победы компания "Россети Сибирь" открыла онлайн-музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны и роли электроэнергетики в ней - https://www.mrsk-sib.ru/museum
Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь" Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"
Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

Необычный проект "Энергетика Сибири в годы Великой Отечественной войны" приурочен к 75-летию победы. Это - настоящий онлайн-музей, дизайн которого напоминает военный бункер, состоящий из пяти залов - по числу лет: 1941-1945. Там представлены материалы из архивов "Россети Сибирь", а также открытых источников: хроника подвигов наших земляков-энергетиков, собранная в фотографиях и документах, многие из которых публикуются впервые! Это документальные подтверждения крупных строек, прокладки линий электропередачи и транспортировки многотонных трансформаторов, так необходимых для выдачи энергии крупным предприятиям, обеспечивающим фронт оружием, танками и ракетами; а также подлинные свидетельства подвигов сибирских энергетиков.

Нестандартное решение экспозиции призвано погрузить посетителей в эпоху войны. Цель виртуального музея - сохранить память о событиях 1941-45 гг. навечно.

Запуск подобного онлайн-проекта особенно актуален в настоящее время: когда из-за коронавирусных мер нельзя посетить экспозиции настоящих музеев, в виртуальный можно попасть из любой точки мира и в любой момент.

Предполагается, что экспозиция музея будет "живой" - со временем она пополнится новыми документами и фотографиями. Все желающие могут участвовать в расширении музея и увековечении памяти героев войны; организаторы проекта будут признательны за любые присланные материалы, связанные с историей энергетики.

"За время создания проекта мы прониклись жизненными историями ветеранов, подвигами военного времени. Война сжигала все страшным огнем, безжалостно ломая человеческие судьбы. В историях про войну труд энергетиков часто обходят стороной, а он так же являлся неотъемлемой частью победы, которую нечеловеческим трудом приближали и в тылу. Сбор свидетельств об истории сибиряков в энергетике будет продолжен. Если вам есть что рассказать и показать, присылайте свои истории и фотографии, воспоминания и письма, мы обязательно разместим их в виртуальном музее и расскажем на наших ресурсах", - отмечает директор по связям с общественностью компании "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко.

Загрузка виртуального музея может занять около минуты.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
Медведев: Поправки к Конституции развивают принцип разделения властей
МИД РФ: США могут нарушить акт Россия - НАТО
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня