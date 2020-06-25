"Россети Сибирь" открыли виртуальный музей "Энергетика Сибири в годы войны"

Необычный проект "Энергетика Сибири в годы Великой Отечественной войны" приурочен к 75-летию победы. Это - настоящий онлайн-музей, дизайн которого напоминает военный бункер, состоящий из пяти залов - по числу лет: 1941-1945. Там представлены материалы из архивов "Россети Сибирь", а также открытых источников: хроника подвигов наших земляков-энергетиков, собранная в фотографиях и документах, многие из которых публикуются впервые! Это документальные подтверждения крупных строек, прокладки линий электропередачи и транспортировки многотонных трансформаторов, так необходимых для выдачи энергии крупным предприятиям, обеспечивающим фронт оружием, танками и ракетами; а также подлинные свидетельства подвигов сибирских энергетиков.

Нестандартное решение экспозиции призвано погрузить посетителей в эпоху войны. Цель виртуального музея - сохранить память о событиях 1941-45 гг. навечно.

Запуск подобного онлайн-проекта особенно актуален в настоящее время: когда из-за коронавирусных мер нельзя посетить экспозиции настоящих музеев, в виртуальный можно попасть из любой точки мира и в любой момент.

Предполагается, что экспозиция музея будет "живой" - со временем она пополнится новыми документами и фотографиями. Все желающие могут участвовать в расширении музея и увековечении памяти героев войны; организаторы проекта будут признательны за любые присланные материалы, связанные с историей энергетики.

"За время создания проекта мы прониклись жизненными историями ветеранов, подвигами военного времени. Война сжигала все страшным огнем, безжалостно ломая человеческие судьбы. В историях про войну труд энергетиков часто обходят стороной, а он так же являлся неотъемлемой частью победы, которую нечеловеческим трудом приближали и в тылу. Сбор свидетельств об истории сибиряков в энергетике будет продолжен. Если вам есть что рассказать и показать, присылайте свои истории и фотографии, воспоминания и письма, мы обязательно разместим их в виртуальном музее и расскажем на наших ресурсах", - отмечает директор по связям с общественностью компании "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко.

Загрузка виртуального музея может занять около минуты.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"