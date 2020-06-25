"Россети Северный Кавказ" присвоили подстанции на Ставрополье имя воина

Торжественное мероприятие по случаю присвоения энергообъекту имени героя Великой Отечественной войны состоялось в Буденновском районе Ставрополья - в канун общероссийского юбилейного Парада в честь Великой Победы.

Современная и высокотехнологичная подстанция теперь будет с гордостью носить имя воина-энергетика Ивана Яковлевича Обрященко, бережно храня память о героизме и мужестве ветерана.

С приветственным словом к Ивану Обрященко обратился министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко: "Правительство Ставропольского края всецело поддерживает инициативу энергетиков "Россети Северный Кавказ" об увековечении памяти героев войны. Это достойное наименование современной подстанции, получившей имя ветерана, который основную часть своей жизни отработал в энергокомпании".

Воина-энергетика чествовали глава Буденновского муниципального района, ветераны погранвойск, руководители и сотрудники компании "Россети Северный Кавказ".

От лица всех энергетиков Северного Кавказа с важным событием Ивана Яковлевича поздравил заместитель генерального директора "Россети Северный Кавказ" Егор Каленюк, выразив слова благодарности за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, за неоценимый вклад в становление и развитие энергетики родного края.

"То, что один из ключевых объектов теперь будет носить имя легендарного воина-энергетика Ивана Обрященко, - большая честь для всего электросетевого комплекса и ответственность для работников отрасли", - подчеркнул Егор Каленюк.

Ивану Обрященко вручен памятный адрес в знак подтверждения присвоения объекту его имени.

В ходе мероприятия участники воочию смогли оценить масштабные изменения, произошедшие на питающем центре, сравнив элементы оборудования до и после недавней модернизации.

"Сегодня питающий центр оснащен автоматизированным управлением и оборудован новейшими цифровыми технологиями, - отметил руководитель филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак. - Здесь размещено микропроцессорное оборудование, которое позволяет обеспечивать надежное энергоснабжение почти 13 тысяч сельских жителей и части населения районного центра, а также социально значимых объектов".

Теперь подстанция "Обрященко" не только передает энергию света, но и пропитана энергией Великой Победы. Той, ради которой бились насмерть и совершали героические подвиги наши соотечественники.

Воин-энергетик Иван Яковлевич Обрященко на фронт был призван Буденновским районным военным комиссариатом в 1943 году. Старшина заставы 19-го пограничного отряда - 123-го пограничного полка в 1944 году установил на границе с Румынией первые пограничные столбы (знаки). Этот важный исторический момент был запечатлен на легендарной фотографии, которая содержалась в учебнике истории советского времени.

За подбитый немецкий танк и взятие в плен трех немцев Иван Яковлевич награжден медалью "За отвагу". В его боевом арсенале есть и другие почетные награды - орден Отечественной войны II степени, медали "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "Георгия Жукова".

Присвоение энергообъекту Ставрополья имени ветерана Великой Отечественной войны - первый этап масштабной патриотической акции, которую в честь 75-летия Великой Победы инициировали энергетики "Россети Северный Кавказ".

Торжественные мероприятия по переименованию крупных энергообъектов в честь ветеранов пройдут до конца этого года и в остальных шести регионах операционной деятельности электросетевой компании.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"