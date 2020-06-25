Карантин закончился, все вернулись к работе. Хотя кое-кто еще продолжает маяться на удаленке. Новый тест "Родины" - про дело. То есть промыслы и занятия, которые кормили наших предков.

Многие из этих промыслов забыты, не осталось больше мастеров. Но осталась история и иногда - изделия мастеров и кустарей. Чаще всего, в краеведческих музеях или хранящимися на чердаках в деревенских домах.

Прялки, самовары, сапоги, посуда, одежда... Наши предки умели делать гораздо больше, чем мы. И возможно, успевали - тоже больше. Часто промыслами занимались зимой, когда крестьяне были свободны от полевых работ. Кто-то на это время уходил работать в город - таких называли "отходниками".

С промыслами и занятиями крестьян связано множество выражений, которые мы употребляем и сейчас, зачастую не задумываясь над их значеием. "Бить баклуши"; "не вязать лыка"; "обдирать, как липку"; "никаким калачом не заманишь"...

В нашем тесте (не для калачей) есть кое-что и об этом: