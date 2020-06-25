Распоряжение администрации Томской области от 23 июня 2020 года № 407-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В целях совершенствования правового акта, в связи с принятием постановлений Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" и от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", в соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по Томской области от 22.06.2020 № 70-00-07/05-4832-2020 внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ "О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Администрации Томской области от 11.08.2014 № 514-ра "Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, в целях исключения завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - новая коронавирусная инфекция) ввести на территории Томской области с 18.03.2020 режим функционирования "повышенная готовность" для органов управления сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области (далее - ТП РСЧС).

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Томской области.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства ТП РСЧС.

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами ТП РСЧС в пределах их компетенции:

1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-экономических последствий;

2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления сил и средств ТП РСЧС;

3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам ТП РСЧС данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование населения о чрезвычайной ситуации;

4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размера ущерба и потерь в случае ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;

5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и иных документов;

6) приведение при необходимости сил и средств ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп;

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Создать штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

6. Штабу по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области организовать эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

7. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" приостановить деятельность находящихся на территории Томской области организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

1) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее - код ОКВЭД2) 90), при осуществлении деятельности с очным присутствием граждан;

2) деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД2 59.14);

3) деятельность музеев (код ОКВЭД2 91.02), при осуществлении деятельности с очным присутствием граждан;

4) деятельность зоопарков (код ОКВЭД2 91.04.1), при осуществлении деятельности с очным присутствием граждан;

5) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД2 93), при осуществлении деятельности с очным присутствием граждан;

6) деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД2 96.04), за исключением услуг бань, предоставляемых с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения всех необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

7) деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД2 86.90.4);

8) образование дополнительное детей и взрослых (код ОКВЭД2 85.41), при осуществлении деятельности с очным присутствием граждан;

9) предоставление услуг по дневному уходу за детьми (код ОКВЭД2 88.91), за исключением групп присмотра и ухода за детьми;

10) деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД2 82.3);

11) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 56), за исключением обслуживания посетителей на вынос, доставки заказов, а также осуществления организации питания работников на территории организаций, деятельность которых не приостановлена;

12) деятельность по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД2 55), за исключением предоставления мест для временного проживания, которые используются для обсервации, в качестве общежитий образовательных организаций, а также для размещения командированных лиц и лиц, сопровождающих родственников, находящихся на плановом лечении в медицинских организациях.

8. Рекомендовать:

1) организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям в срок по 10 июля 2020 года отказаться от проведения на территории Томской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением мероприятий волонтерских штабов по оказанию помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также приостановить оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения (скопления) людей (для целей настоящего распоряжения к таким местам следует относить территорию, пространство, помещение, постоянно или в какой-либо период времени доступное для использования неопределенным кругом лиц); приостановить заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления в срок по 10 июля 2020 года;

2) гражданам:

а) посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Томской области по номеру телефона (83822) 516-616, при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений;

б) ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, в том числе в целях туризма и отдыха;

в) в местах массового посещения (скопления) людей соблюдать дистанцию между людьми не менее 1,5 метра;

г) находящимся на улицах населенных пунктов Томской области иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

д) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте а) настоящего подпункта, и пребывающим по месту жительства, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции, обеспечить режим изоляции на дому на срок 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарного врача;

е) воздержаться от посещения религиозных объектов;

3) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому, при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции.

9. С 22.00 часов 31 марта 2020 года по 10 июля 2020 года обязать граждан, находящихся на территории Томской области, не покидать места жительства (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области (далее - место работы), при наличии служебного удостоверения государственного или муниципального служащего или лица, замещающего государственную или муниципальную должность, удостоверения личности военнослужащего, удостоверения судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста, либо справки, выданной работникам по форме, размещенной на сайте работа.томск.рф;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Томской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области, ближайшему к месту жительства (пребывания) или месту работы;

выгула домашних животных;

выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов;

участия в проведении процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях, а также по делам любого вида судопроизводства, признанным соответствующим судом имеющими безотлагательный характер;

с 12 мая 2020 года - прогулок, занятий спортом и физическими упражнениями на улице (без использования уличного спортивного инвентаря) индивидуально или с совместно проживающими членами семьи с соблюдением дистанции до других групп граждан не менее 3 метров;

следования к месту (от места) проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, при наличии удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо повестки военного комиссариата;

реализации с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, при посещении органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также при участии в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

10. Лицам в возрасте 65 лет и старше в период по 10 июля 2020 года соблюдать режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является критически важным для обеспечения деятельности указанных организаций, а также с учетом пункта 9 настоящего распоряжения.

11. С 9 мая 2020 года рекомендовать гражданам, а с 18 мая 2020 года обязать граждан при оставлении места жительства (пребывания) в случаях, указанных в пункте 9 настоящего распоряжения, иметь при себе и использовать в местах массового посещения (скопления) людей в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, легковом такси, при перевозке грузов автомобильным транспортом средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки или антисептические дезинфицирующие средства для обработки рук).

12. Лицам, прибывшим на территорию Томской области из Республики Саха (Якутия) (за исключением лиц, имеющих по итогам двух последовательных исследований отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию), а также из иностранных государств, независимо от наличия у них места жительства (пребывания) на территории Томской области выполнять требования по изоляции в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней.

Лицам, прибывающим из Республики Саха (Якутия), имеющим по итогам двух последовательных исследований отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию, в течение 14 календарных дней выполнять требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), за исключением общежитий, гостиниц, хостелов, или в условиях обсерватора (при отсутствии возможности обеспечения изоляции по месту жительства (пребывания).

Департаменту здравоохранения Томской области, Управлению Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию), УМВД России по Томской области (по согласованию), Управлению Росгвардии по Томской области (по согласованию), Томскому линейному отделу МВД России (по согласованию) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) обеспечить контроль за соблюдением изоляции лицами, указанными в настоящем пункте.

Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области обеспечить в пределах компетенции информирование лиц, прибывающих на территорию Томской области из г. Москвы воздушными судами или железнодорожным транспортом, о мерах, указанных в настоящем распоряжении.

13. Департаменту здравоохранения Томской области:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Томской области, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на новую коронавирусную инфекцию;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности на срок 14 дней без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения, а также для лиц, выполняющих требования по изоляции в обсерваторах или в пунктах временного размещения (буферных зонах), организованных работодателями, при следовании работников на вахту;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию;

5) во взаимодействии с организациями, осуществляющими деятельность с применением вахтового метода работы, обеспечить выполнение необходимых мер для эвакуации лиц с положительным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию с месторождений, находящихся на территории Томской области.

14. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории Томской области и оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

15. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания, оказывать содействие организациям, осуществляющим деятельность с применением вахтового метода работы, по созданию пунктов временного размещения (буферных зон) для работников, следующих на вахту.

16. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) при проведении учений, тренировок, связанных с мероприятиями антитеррористической защищенности, использованием сил и средств ГО и ЧС, заблаговременно информировать руководство штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области, Департамент информационной политики Администрации Томской области о предстоящих мероприятиях, месте, целях их проведения.

17. Временно запретить гражданам в срок по 10 июля 2020 года посещение находящихся на территории Томской области организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующий вид экономической деятельности: образование профессиональное дополнительное (код ОКВЭД2 85.42).

18. Рекомендовать:

1) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить установление режима рабочего времени, направленного на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе перевод отдельных работников на дистанционную работу;

2) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечивать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдение рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, содержащихся в письме Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15, размещенном на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе "Коронавирусная инфекция. Информация для бизнеса" (https://tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/31048) (далее - рекомендации Роспотребнадзора), а также иных рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в соответствующей сфере деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

19. Обязать руководителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Томской области и не указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", до начала осуществления деятельности направлять уведомления через сайт работа.томск.рф.

Департаменту экономики Администрации Томской области:

1) обеспечить размещение на сайте работа.томск.рф формы справки, выдаваемой работникам в соответствии с пунктом 9 настоящего распоряжения;

2) направлять полученные уведомления в исполнительные органы государственной власти Томской области, курирующие соответствующие виды деятельности, с целью мониторинга соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и положений настоящего распоряжения.

20. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования:

1) обеспечить продление осуществления образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий по 31 августа 2020 года;

2) проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденными на 2019/2020 учебный год календарными учебными графиками;

3) по направлениям подготовки (специальностям), по которым не допускается аттестация с применением дистанционных образовательных технологий, по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Томской области разработать порядок проведения государственной итоговой аттестации в очной форме;

4) не допускать заселение в общежития указанных организаций обучающихся, выехавших из них в другие субъекты Российской Федерации, иностранные государства, в период осуществления образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий, до завершения указанного периода;

5) проинформировать обучающихся, выехавших из общежитий указанных организаций в другие субъекты Российской Федерации, иностранные государства, о необходимости нахождения в месте пребывания до завершения периода осуществления образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий.

21. Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области с 20 апреля 2020 года обеспечить приостановление регулярного автобусного сообщения с субъектами Российской Федерации.

22. Департаменту общего образования Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) обеспечить работу детских садов и яслей в режиме "дежурных групп", работу общеобразовательных организаций в режиме "дежурных классов" для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

23. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области с применением вахтового метода работы:

1) создать оперативный штаб для взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

2) обеспечить ограничение въезда транспортных средств на территорию вахтовых поселков, за исключением транспортных средств, следующих на посадочные площадки для вертолетов и объекты, расположенные на месторождениях, транспортных средств полиции, аварийно-спасательных служб и формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, организаций федеральной почтовой связи, транспортных средств, перевозящих продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости;

3) в соответствии с трудовым законодательством установить максимально возможную продолжительность вахты и междувахтового отдыха;

4) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию) обеспечить медицинское наблюдение за работниками (изоляцию, обсервацию), прибывающими к месту работы, в течение 14 календарных дней со дня такого прибытия, за исключением работников, въезжающих для выполнения работ вахтовым методом на территорию Томской области из других субъектов Российской Федерации, при условии прохождения ими изоляции (обсервации) за пределами Томской области, а также за исключением случаев экстренной необходимости (выполнение аварийных работ, оказание медицинских услуг, иные случаи в соответствии с действующим законодательством) при наличии отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию с обязательным уведомлением о таких случаях штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области;

5) обеспечить доставку работников на вахту и обратно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; при осуществлении доставки работников на вахту и обратно организовать пункты для осуществления промежуточных остановок, обеспечивающие противоэпидемиологическую защищенность работников. Определить перечень указанных пунктов и направить его в штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области.

24. Определить заместителя Губернатора Томской области по социальной политике ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.

25. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

26. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







