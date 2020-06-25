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25.06.2020,  
14:54
Текст:  Антон Валагин

Торпедная атака греческой подлодки попала на видео

ВМС Греции опубликовали видео боевой торпедной стрельбы дизель-электрической подлодки Pipinos в ходе учений SINKEX 24 в Эгейском море.

Субмарина выпустила торпеду по списанному транспорту боеприпасов A 415 Evros, пишет bmpd. От взрыва в правом борту судна ниже ватерлинии образовалась пробоина размером с гаражные ворота. Транспорт накренился на корму и быстро затонул.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Примечательно, что все участники запечатленной на видео драмы прибыли в Грецию из Германии. Подлодка Pipinos относится к типу 214, с 2000 года строящемуся на верфи в Киле для Греции, Южной Кореи, Португалии и Турции. Греческий вариант оборудован малозаметным тактическим радаром на телескопической мачте.

Принятая в состав греческого флота в 2014 году Pipinos стреляла старой немецкой торпедой SST 4 калибра 533 миллиметра. Эти боеприпасы с проводным управлением использовались еще во время Фолклендской войны. Наконец, погибший транспорт - бывший немецкий А 1400 Schwarzwald, построенный во Франции в 1956 году.

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