Торпедная атака греческой подлодки попала на видео

ВМС Греции опубликовали видео боевой торпедной стрельбы дизель-электрической подлодки Pipinos в ходе учений SINKEX 24 в Эгейском море.

Субмарина выпустила торпеду по списанному транспорту боеприпасов A 415 Evros, пишет bmpd. От взрыва в правом борту судна ниже ватерлинии образовалась пробоина размером с гаражные ворота. Транспорт накренился на корму и быстро затонул.

Примечательно, что все участники запечатленной на видео драмы прибыли в Грецию из Германии. Подлодка Pipinos относится к типу 214, с 2000 года строящемуся на верфи в Киле для Греции, Южной Кореи, Португалии и Турции. Греческий вариант оборудован малозаметным тактическим радаром на телескопической мачте.

Принятая в состав греческого флота в 2014 году Pipinos стреляла старой немецкой торпедой SST 4 калибра 533 миллиметра. Эти боеприпасы с проводным управлением использовались еще во время Фолклендской войны. Наконец, погибший транспорт - бывший немецкий А 1400 Schwarzwald, построенный во Франции в 1956 году.