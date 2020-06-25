Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.06.2020,  
11:15
Текст:  Антон Валагин

У американских истребителей F-22 кончились двигатели

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

ВВС США испытывают нехватку двигателей для истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

- Основная проблема с этим самолетом - отсутствие достаточного количества двигателей, чтобы удовлетворить наши требования, - сообщил National Defence глава воздушного боевого командования генерал Джеймс Холмс.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Для Су-57 разрабатывают новое оружие

Из-за нехватки комплектующих ВВС вынуждены переводить в боевой состав учебные самолеты.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor серийно выпускался с 2005 по 2012 годы, собрано 187 самолетов, не считая опытных образцов. Одновременно с выпуском истребителей прекратилось и производство турбореактивных двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100 - нигде, кроме F-22, эта силовая установка с плоским соплом не используется.

В 2016 году Конгресс США рассматривал возможность возобновления производства F-22, но проект был отклонен.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 24.06.2020
Американский полковник в отставке назвал слабое место ВВС США 22.06.2020
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео 18.06.2020
истребители
Фото: Тагир Раджавов/РГ
Сошли с постаментов: в Ростове на параде Победы показали ретро-технику 24.06.2020
Палубный истребитель МиГ-29К совершил первый полет 32 года назад 23.06.2020
Индия хочет срочно купить 33 российских истребителя 19.06.2020
ВВС
Фото: YouTube / Калашников Media
Главного конкурента автомата Калашникова показали на видео 24.06.2020
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном 17.06.2020
Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам 14.06.2020