Ксения Собчак экстренно прооперирована после падения

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак, которой и без того в эти дни бед хватает, перенесла операцию на лице - после неудачного падения.

О чем только что проинформировала общественность через Instagram. Разместив там соответствующее видео.

"К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение, и надо подлечиться", - перечислила полученные повреждения Собчак.

Охарактеризовав себя как "раненный боец". И поблагодарив медиков, которые "все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию!"

"Это удивительно и прекрасно", - подытожила Ксения.

Не уточнив, при каких именно обстоятельствах случился казус.