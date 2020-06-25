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Ксения Собчак экстренно прооперирована после падения

Новости
    25.06.2020, 17:35
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ xenia_sobchak Фото: instagram.com/ xenia_sobchak
Фото: instagram.com/ xenia_sobchak

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак, которой и без того в эти дни бед хватает, перенесла операцию на лице - после неудачного падения.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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О чем только что проинформировала общественность через Instagram. Разместив там соответствующее видео.

"К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение, и надо подлечиться", - перечислила полученные повреждения Собчак.

Охарактеризовав себя как "раненный боец". И поблагодарив медиков, которые "все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию!"

"Это удивительно и прекрасно", - подытожила Ксения.

Не уточнив, при каких именно обстоятельствах случился казус.

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