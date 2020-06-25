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25 июня 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 25 июня 2020 года № 175 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 25 июня 2020 г.
Опубликован 25 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пункт 6 абзацем следующего содержания:

"Установить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и Старше с 15 по 28 июня 2020 года с возможным последующим продлением на периоды не более 14 календарных дней каждый.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор области В.В.Сипягин



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