Указ губернатора Владимирской области от 25 июня 2020 года № 176 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. В подпункте 5.2 слова "музеи, библиотеки," исключить.

1.1.2. В подпункте 5.3 слова "фитнес-центров," исключить.

1.2. Пункт 5.7 исключить.

1.3. Подпункт "к" пункта 35 изложить в следующей редакции:

"к) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах с соблюдением дистанции расстановки спортивного оборудования не менее 1,5 метра, площади залов для занятий спортом - 4 кв. м на 1 посетителя, использования кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 метра".

1.4. Дополнить пунктом 36 следующего содержания:

"36. Временно до отмены режима повышенной готовности восстановить работу организаций (учреждений) культуры с целью обслуживания зданий, помещений без оказания услуг населению при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.5. Пункты 36, 37 считать пунктами 37, 38.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за искажением подпунктов 1.1.2, 1.2 и 1.3 пункта 1, вступающих в силу с 27 июня 2020 года.

Губернатор области В.В.Сипягин







