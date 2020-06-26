Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены аккумуляторов на МКС

Астронавты НАСА Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершат в пятницу плановый выход в открытый космос. Они займутся модернизацией системы электропитания Международной космической станции (МКС).

Планируется, что выход начнется около 14:35 мск. Астронавты проведут на внешней поверхности станции около 6,5 часов, пишет РИА Новости. За это время Кэссиди и Бенкену предстоит продолжить работы по замене устаревших батарей на новые ионно-литиевые аккумуляторы.

На борту МКС помогать астронавтам будут американец Даг Херли и россиянин Иван Вагнер. МКС оснащена 48 аккумуляторами. К настоящему времени НАСА провело замену 36 из 48 из батарей.

Следующий выход в открытый космос на МСК намечен на первое июля.