Указ главы Республики Бурятия от 25 июня 2020 года № 140 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138):

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта по 30 июня 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу.

Лицам в возрасте 65 лет и старше в период с 15 июня по 21 июня 2020 г. (7 календарных дней), с 22 июня по 30 июня 2020 г. (9 календарных дней) соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу.

Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).".

1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Прибывшим на территорию Республики Бурятия (за исключением граждан, указанных в пунктах 4.2, 19 настоящего указа):

4.1.1. Незамедлительно сообщать о своем прибытии в Республику Бурятия, месте, датах пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)37-95-32, 112.

4.1.2. Заполнить анкету Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия о прибытии в местах прибытия (в аэропорту, железнодорожном вокзале, на постах на въездах на территорию Республики Бурятия).

В случае непредставления сведений либо внесения недостоверных сведений в анкетные данные Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия граждане, указанные в пункте 4.1 настоящего указа, подлежат самоизоляции на дому со дня прибытия в Республику Бурятия (не покидать места проживания, не посещать общественные места, места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами) на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей. При отсутствии условий для самоизоляции на дому данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.

4.1.3. Пройти в период с пятого по десятый день со дня прибытия лабораторное обследование на COVID-19 на дому по согласованию с медицинской организацией по месту прикрепления, в иных случаях - с медицинской организацией по месту пребывания.

4.1.4. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.

4.1.5. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 30 июня 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций при условии соблюдения санитарноэпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, где отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактным ми неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, фитнес-клубах), за исключением плавательных бассейнов, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта).

Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метров и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Возобновить предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением государственных учреждений культуры (кроме библиотек и музеев).

Возобновить деятельность библиотек при условии организации библиотечного обслуживания населения без предоставления читальных залов с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и запретом на проведение массовых мероприятий.

Возобновить деятельность музеев при условии организации услуг в форме индивидуальных либо групповых экскурсий с количеством не более 5 человек с обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями не менее 1,5 метров и запретом на проведение массовых мероприятий.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.5. Пункт 14.8 изложить в следующей редакции:

"14.8. Возобновить с 1 июня 2020 г. предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в Республике Бурятия по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением муниципальных учреждений культуры (кроме библиотек и музеев).

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением муниципальных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Действие абзаца третьего пункта 1.1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 г.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







