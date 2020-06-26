Миронов призвал упростить размещение туристов в санаториях

Лидер "Справедливой России" депутат Госдумы Сергей Миронов предложил упростить правила размещения туристов в российских санаториях, чтобы не допустить частичного срыва туристического сезона.

"Люди уже начинают сдавать путевки в санатории, а потом бронируют отели и частный сектор, - сказал Миронов, которого цитирует его пресс-служба. - Предлагаю упростить правила размещения туристов в санаториях и сделать их такими же простыми, как для отелей".

Согласно правилам Роспотребнадзора, при заселении в санатории все отдыхающие обязаны предъявлять справку об отсутствии коронавируса, а их сотрудники должны каждую неделю проходить тест на данную инфекцию. Для обычных отелей такие жесткие ограничения не действуют.

По словам Миронова, обязательное наличие справки на коронавирус для семьи из четырех человек в среднем повышает стоимость отдыха на десять тысяч рублей.

При этом санаториям за летний сезон придется потратить на тестирование несколько миллионов рублей. Естественно, это самым негативным образом отразиться на стоимости путевок, заявил парламентарий. "Они подорожают, или санатории будут вынуждены пропустить летний сезон этого года и вернут людям деньги", - резюмировал он.