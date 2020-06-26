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26.06.2020,  
12:49
Текст:  Алексей Моисеев

Много шума из ничего: задымившийся "Бумеранг" быстро вернули в строй

Поломка бронетранспортера "Бумеранг", который был задействован на юбилейных торжественных мероприятиях в Москве, была оперативно устранена. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на Минобороны.
Фото: Отдых, Рыбалка и многое другое / youtube.com
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Причиной возникшего задымления моторно-трансмиссионного отделения стало попадание масла в выпускной коллектор. В настоящее время БТР находится во временном парке хранения техники.

Военные эксперты не видят в случившемся ничего экстраординарного - подобные инциденты происходят во многих странах мира как с бронемашинами, проходящими испытания, так и теми, которые много лет состоят на вооружении.

Из давних происшествий можно вспомнить инцидент, произошедший в 40-е годы со знаменитым тяжелым советским танком ИС-7, который во время марша был полностью уничтожен огнем.

В январе этого года во время учений в Польше сгорел американский Stryker. Бронетранспортер двигался по обычной дороге, когда экипаж услышал какие-то подозрительные звуки. Имеющаяся на борту автоматическая система пожаротушения не сработала штатно, и возгорание пришлось ликвидировать местным пожарным. К счастью, никто не пострадал.

В конце марта в США на территории Форта Худ (штат Техас) вспыхнул М1А2 2-й кавалерийской дивизии. Находившиеся борту военнослужащие успели покинуть аварийную машину. Ущерб был столь значителен, что, по всей видимости, этот Abrams будет списан.

Сообщалось, что подобные несчастья с американскими основными боевыми танками случаются регулярно, хотя они находятся на вооружении почти 40 лет, и, казалось бы, все технические проблемы давно должны были быть устранены.

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бронетехника
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