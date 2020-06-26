Много шума из ничего: задымившийся "Бумеранг" быстро вернули в строй

В Минобороны назвали причину, по которой "Бумеранг" начал дымить на улицах Москвы - масло попало в выпускной коллектор, неисправность уже устранена. pic.twitter.com/ruaVOgekQ1 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 26, 2020

Причиной возникшего задымления моторно-трансмиссионного отделения стало попадание масла в выпускной коллектор. В настоящее время БТР находится во временном парке хранения техники.

Военные эксперты не видят в случившемся ничего экстраординарного - подобные инциденты происходят во многих странах мира как с бронемашинами, проходящими испытания, так и теми, которые много лет состоят на вооружении.

Из давних происшествий можно вспомнить инцидент, произошедший в 40-е годы со знаменитым тяжелым советским танком ИС-7, который во время марша был полностью уничтожен огнем.

В январе этого года во время учений в Польше сгорел американский Stryker. Бронетранспортер двигался по обычной дороге, когда экипаж услышал какие-то подозрительные звуки. Имеющаяся на борту автоматическая система пожаротушения не сработала штатно, и возгорание пришлось ликвидировать местным пожарным. К счастью, никто не пострадал.

#Stryker of 2nd Cavalry Regiment of the #US Army caught fire on the road in #Poland.



In the car were two people who were not injured in a fire. They said that before the fire they heard a noise. pic.twitter.com/WWMCg8vQRl — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) January 20, 2020

В конце марта в США на территории Форта Худ (штат Техас) вспыхнул М1А2 2-й кавалерийской дивизии. Находившиеся борту военнослужащие успели покинуть аварийную машину. Ущерб был столь значителен, что, по всей видимости, этот Abrams будет списан.

Сообщалось, что подобные несчастья с американскими основными боевыми танками случаются регулярно, хотя они находятся на вооружении почти 40 лет, и, казалось бы, все технические проблемы давно должны были быть устранены.