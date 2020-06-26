Огненный таран: летчик Гастелло совершил подвиг 79 лет назад

Капитан Николай Гастелло - один из наиболее известных героев Великой Отечественной войны: он совершил так называемый "огненный таран", погибнув во время боевого вылета. Подвиг пытались поставить под сомнение, но факт остается фактом: когда заходит речь о летчиках-героях, фамилию советского капитана вспоминают одной из первых.

Николай Гастелло родился в Москве в 1907 году, его отец был родом из белорусской деревни Плужины. Будущий летчик работал слесарем, когда был призван в Красную армию. Произошло это еще до начала войны - в 1932 году. Николая отправили учиться в школу пилотов в Луганске. До Великой Отечественной Гастелло успел поучаствовать в боях на Халхин-Голе, а также в советско-финской войне. Весной 1941 он начал осваивать бомбардировщик ДБ-3Ф: именно на самолете такого типа несколько месяцев спустя он совершит тот самый подвиг, который прославит его посмертно.

26 июня 1941 года - через несколько дней после начала войны - экипаж под командованием капитана Гастелло вылетел на бомбардировку немецкой механизированной колонны, двигавшейся по дороге Молодечно - Родошковичи. В самолете было четверо: в состав экипажа вошли лейтенанты Анатолий Бурденюк и Григорий Скоробогатый, старший сержант Алексей Калинин. Атака начиналась удачно: самолет сумел точно положить несколько авиабомб в скопление немецкой техники, а затем обстрелять разбегающихся солдат.

Хроника того дня стала известна благодаря другим участникам боевого вылета - старшему лейтенанту Федору Воробьеву и лейтенанту Анатолию Рыбасу. На их глазах капитан Гастелло развернул подбитый самолет, из которого шел дым, в сторону колонны. А затем направил машину прямо в гущу немецких танков и автомашин. До последнего экипаж вел огонь по противнику из объятого пламенем самолета: никто из его членов не попытался покинуть бомбардировщик. Затем раздался взрыв: самолет врезался в колонну. Сгорело немало немецкой техники. Цена подвига была высока: весь экипаж ДБ-3Ф погиб.

В начале июля вся страна услышала сводку Советского информбюро об огненном таране. Месяц спустя после подвига капитану Николаю Францевичу Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его фамилия стала символом героизма и самопожертвования: несмотря на то, что многие летчики за годы войны погибли именно таким образом, в историю навсегда вошел именно капитан Гастелло.

После развала СССР, когда идеологическое наследие и исторические символы страны ставились под сомнение, были попытки развенчать подвиг летчика. В начале 1990-х появились публикации, что тот самый "огненный таран" совершил не Гастелло, а Маслов. В числе доводов в пользу своей версии авторы приводили тот факт, что на месте событий были обнаружены обломки бомбардировщика Маслова и останки членов экипажа этого самолета. Но эта находка - еще одно доказательство в пользу подвига Гастелло. Самолет Маслова удалось найти потому, что он врезался в грунт, а не в колонну техники. Взрыв самолета Гастелло после тарана колонны с горючим и боеприпасами не оставил после себя следов, кроме свидетельств очевидцев.

Несмотря различные версии и теории, которые всплывают до сих пор, фамилия Гастелло стала нарицательной и прочно вошла в память нескольких поколений как синоним подвига, мужества и самопожертвования.