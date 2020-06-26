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26.06.2020,  
22:31
Текст:  Тимур Алимов

Перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем показали на видео

Министерство обороны России опубликовало кадры сопровождения самолетов-разведчиков ВВС США над Черным морем.

По информации ведомства, три воздушных судна были обнаружены 26 июня силами ПВО Южного военного округа. Они находились на значительном удалении от границы РФ и непрерывно контролировались радиолокационными средствами.

Для их сопровождения в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил.

Фото: Пресс-служба ОАК
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- Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, - сообщили в Минобороны РФ. После этого все три воздушных судна резко изменили курс в сторону от госграницы.

В министерстве также добавили, что полет российского самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После того, как задание было успешно выполнено, Су-30 возвратился на аэродром базирования.

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Фото: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org
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