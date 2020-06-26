Полноприводный спасатель: чем был уникален транспортер ЛуАЗ-967

В Советской армии для спасения бойцов был разработан автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967, обладавший рядом уникальных характеристик. Например, конструкторы, учитывая специфику применения, сделали его максимально низким - чуть выше полутора метров. Рулевая колонка откидывалась, и водитель мог управлять машиной полулежа. Это значительно увеличивало шансы уцелеть под огнем противника.

Если условия не позволяли подъехать непосредственно к раненому, предусматривалась возможность протянуть к нему трос (длина 100 м) и вытянуть пострадавшего на специальной волокуше.

Машина была очень компактной, длиной всего 3 682 мм и шириной 1 580 мм, клиренс составлял 285 мм. Снаряженная масса - 930 кг. Мощность двигателя, в зависимости от модификации, от 37до 42 л. с. Максимальная скорость - 75-80 км/ч по шоссе и 3-4 км/ч на плаву. Запас хода - 340 км. Также была предусмотрена возможность десантирования парашютным способом.

Транспортер выпускался почти четверть века, до 1989 года. Были также варианты для установки 30-мм автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя", 73-мм станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье", противотанковых ракетных комплексов "Фагот" или "Конкурс".

Кроме Советской армии, поставлялся в вооруженные силы Германской Демократической Республики.