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26.06.2020 11:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На начальника орловской колонии завели дело о взятке

Текст: Антон Валагин (Орел)

Начальник орловской колонии-поселения стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Также в деле фигурирует адвокат - его подозревают в посредничестве при передаче мзды.

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По версии следствия, 25 июня начальник исправительного учреждения получил от адвоката, действовавшего в интересах осужденного, 150 тысяч рублей. Деньги были платой за освобождение осужденного от ответственности за дисциплинарный проступок - использование в колонии мобильного телефона, - и содействие в его условно-досрочном освобождении.

- Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УФСИН, - сообщила представитель регионального управления СК Юлия Дорофеева.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). На адвоката завели дело по статье 291.1 (посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения).

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