Из Приморья пытались вывезти в Китай атомную подлодку

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки при попытке его вывоза в Китай без лицензии. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

По информации ДВТУ, зарегистрированная во Владивостоке компания в 2018 году подала декларацию на экспорт в Китай четырех контейнеров с ломом черных металлов во Владивостокский таможенный пост. Как выяснилось, в документ были внесены заведомо недостоверные сведения о товаре.

В ходе проверки таможенники установили, что под видом обычного лома компания пыталась экспортировать сталь, полученную в результате разделки корпуса подводной лодки. Вывоз такого металлолома ограничен, поскольку его можно использовать повторно при создании военной техники.

- Лом стали данной марки можно экспортировать по лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, - пояснил заместитель начальника Дальневосточной оперативной таможни Дмитрий Полулях. - Лицензия выдается только специализированным государственным организациям, получившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции. Данная компания-экспортер за соответствующей лицензией не обращалась.

Установлено, что лом был приобретен на судоремонтном заводе в рамках аукциона. Для участия в нем руководитель компании-экспортера воспользовался лицензией другой компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах.

В отношении директора компании-экспортера Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.