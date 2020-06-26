На Курилах вулкан Эбеко дважды выбросил пепел

В Сахалинской области на курильском острове Парамушир 26 июня вулкан Эбеко дважды выбросил пепел, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По визуальным данным взрыв выбросил пепел на высоту 3,5 километра и 2,2 километра. Шлейф движется к юго-востоку от Эбеко. Продолжающаяся активность может затронуть низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.