Более 350 тысяч жителей Татарстана проголосовали по поправкам

ЦИК Татарстана обнародовал промежуточные данные голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. В первый день избирательный участки посетили 357 599 жителей республики.

Высказать свое мнение относительно изменений в главном документе страны татарстанцы могли на стационарных участках, а также на открытом воздухе - в автобусах, под шатрами и в палатках.

Более 100 тысяч граждан предпочли голосовать на дому.

На всех площадках потоки, идущих голосовать людей и уже проголосовавших граждан, разграничены. Каждому входящему измеряют температуру бесконтактным градусником. На входе и выходе размещены дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук. Регулярно проводятся уборки участков.

Напомним, всего в Татарстане принять участие в голосовании могут более 2,9 миллиона человек.