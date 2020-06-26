На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом

На участке автодороги Казань - Шемордан, проходящей по территории Пестречинского района Татарстана, днем произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, по предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai Sonata.

В результате трагедии скончались оба водителя транспортных средств, а также пассажир легковушки. Hyundai Sonata превратился в груду металлолома, а грузовой автомобиль перевернулся и упал в кювет.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, отметили в полиции.