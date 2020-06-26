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26.06.2020,  
10:47
Текст:  Антон Валагин

Ракетоносцы Ту-160М и Ту22М3М получат новую систему навигации

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Обновленные бомбардировщики-ракетоносцы дальней авиации Ту-22М3М и Ту-160М будут оснащаться новой системой ближней навигации для посадки и дозаправки в воздухе.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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- Особенность этих машин - в стеклянной кабине. Все цифровые системы с определенными ГОСТами. Мы дорабатываем свою аппаратуру, обеспечиваем цифровые выходы для взаимодействия со стеклянной кабиной, - цитирует ТАСС главного конструктора казанского АО "Радиоприбор" Евгения Глебова.

Уже выпущены два комплекта навигационной аппаратуры нового образца для Ту-22, они проходят летные испытания. Три комплекта для Ту-160 находятся в производстве.

В числе прочего казанские системы помогают найти в небе самолет-заправщик и обеспечить выход двух самолетов в точку для дозаправки.

- Задача нашей аппаратуры - показать, где и на какой дальности находится заправщик от боевого самолета, - рассказал Глебов. "Радиоприбор" занимается разработкой и серийным производством систем госопознавания и навигации для боевой авиации ВКС России.

Система дозаправки в воздухе - одно из ключевых отличий Ту-22М3М от прежних версий ракетоносца (топливная штанга была демонтирована в соответствии с договором ОСВ-2). Первый полет новой версии Ту-22 состоялся в декабре 2018 года.

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