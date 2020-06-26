В Пермском крае будут судить мать, бросившую пятерых детей в опасности

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Ильинского района Пермского края. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей № 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в этом году семья попала в поле зрения полиции как неблагополучная во время профилактического рейда. Мать, на воспитании которой находится пять малолетних детей, восемь раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В конце мая полицейские провели очередную проверку и обнаружили, что женщина, оставив детей дома без присмотра и продуктов питания, ушла на целые сутки. Кроме того, квартира, где проживают пять малолетних детей в возрасте от семи лет до одного года, находится в антисанитарном состоянии.

В связи с тем, что дети находились в опасном для жизни и здоровья положении, правоохранительными органами принято решение об изъятии несовершеннолетних из семьи и доставлении их в медицинское учреждение. На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается.