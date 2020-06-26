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26.06.2020 17:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В первый день проголосовали десять процентов пензенцев

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенской области более 132 тысяч жителей проголосовали в первый день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Это десятая часть всего населения региона. Такие данные в пятницу озвучили в областном избиркоме.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Большинство проголосовавших решили прийти на избирательные участки - почти 88 тысяч человек. Остальные смогли это сделать на дому.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Всего в регионе открылись 1085 участков для голосования в школах, учреждениях культуры и социального обслуживания, на крупных предприятиях.

На заводе "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова" голосование будет проходить 26 и 29 июня, как говорится, без отрыва от производства. На предприятии работают более 900 человек. Заранее составили график по цехам, чтобы избежать массового скопления людей. За голосованием следят наблюдатели из регионального отделения Союза машиностроителей России.

Перед входом на участки лежат коврики с асептическим раствором, здесь же бесплатно раздают маски и перчатки. Столпотворения не наблюдается, торговля, как раньше, не ведется.

- Если у кого-то нет возможности прийти на участок, отдать свой голос можно и на дому. Для этого достаточно подать письменное или устное обращение в участковую комиссию. Представитель избиркома повесит пакет на ручку двери. Достаточно опустить бюллетень в переносной ящик и отдать подписанное заявление о том, что проголосовали, - пояснил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

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