В Татарстане запустили Telegram-бот для поиска участка голосования

Центризбирком Татарстана запустил первый в России чат-бот, помогающий найти свой участок для голосования через Telegram. Он рассчитан только жителей республики.

Как пояснили в ЦИК РТ, это мессенджер выбрали потому, что он входит в пятерку наиболее популярных приложений. А после его разблокировки 18 июня Роскомондазором он станет еще более востребованным.

- Пользователям не нужно обладать какими-то специальными навыками и тратить время на то, чтобы разобраться в принципах работы чат-бота. Всплывающие подсказки помогают сориентироваться, - отметил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Для этого, чтобы найти с помощью сервиса свой участок, достаточно ввести город и улицу. После этого система предложит все площадки для голосования, расположенные в необходимом районе.

А если нажать на табличку с адресом участка, можно получить детальную информацию об избирательной комиссии и помещения для голосования. Геопозиция на карте поможет сориентироваться на местности и выбрать маршрут или нужный транспорт.

Напомним, в Татарстане правом высказать свое мнение относительно поправок в Конституцию РФ обладает более 2,9 миллиона человек.