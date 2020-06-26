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26.06.2020 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае кафе и турбазы решили открыть раньше срока

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае региональные власти приняли решение возобновить работу объектов туризма и общественного питания на пять дней раньше объявленной даты. Турбазы и летние кафе в регионе откроются с 27 июня, а не со 2 июля, как планировалось ранее.

Губернатор края Виктор Томенко внес соответствующие изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, согласно которым в регионе разрешена работа предприятий, предоставляющих услуги общественного питания на открытом воздухе, а также турбаз, пансионатов и баз отдыха.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Все эти объекты должны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции. В частности, в летних кафе, на верандах и террасах по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия - свадьбы, юбилеи, поминки. А столы должны быть расставлены так, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1,5 метров. На всех объектах туризма и общепита персонал должен работать в перчатках и масках, а также необходимо обеспечить обязательную обработку рук антисептиками, как персоналу, так и посетителям, а также проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений каждые три-четыре часа.

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, в крае возобновят работу свыше 200 кафе и ресторанов на семь тысяч посадочных мест. "Безусловно, это оживит экономику края и потребительский рынок", - отметил он.

Управляющая придорожного кафе в Троицком районе Елена Засыпко рассказала, что представители отрасли тяжело пережили период вынужденного простоя. "Хотя мы работали навынос и сохранили рабочие места, но все равно пережить это сложный период было непросто. Надеюсь, что большинство участников рынка сумеет восстановиться и развиваться дальше", - подчеркнула представитель общепита.

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