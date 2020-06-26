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26.06.2020 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирец в вагоне с углем доехал вместо дачи до Кузбасса

Текст: Юлия Потапова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Транспортные полицейские задержали на станции Юрга жителя Новосибирска, который добрался до Кузбасса в вагоне грузового поезда.

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59-летний дачник провел вечер накануне экстремального путешествия у знакомых в районе станции Инская. А утром мужчина решил поехать к себе на дачу в Жеребцово. Но узнав, что до отправления ближайшей электрички целых два часа, ждать не захотел. Забрался в один из вагонов состава с углем, следовавшего в восточном направлении. Правда, вопреки ожиданиям дачника, поезд пошел без остановок, и уже через три часа, преодолев 174 километра, прибыл в Юргу.

В линейное отделение полиции о нелегальном пассажире сообщили железнодорожники. Состав остановили, мужчину с явными признаками алкогольного опьянения задержали и доставили в дежурную часть.

- В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье "Самовольный проезд в грузовом поезде", - сообщила представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.

Как отмечают транспортные полицейские, поездка для новосибирца могла закончиться трагически. Напряжение контактной сети железной дороги - 27 тысяч вольт, а потому вероятность поражения электричеством при проезде на подножках, крышах вагонов и в других местах, не приспособленных для перевозки пассажиров, очень высока даже без соприкосновения с токоведущими элементами.

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