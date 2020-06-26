В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 10 июля

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров продлил с 30 июня до 10 июля режим самоизоляции в республике. Соответствующий документ появился на официальном сайте РСО-Алания.

Согласно указу, в регионе не только продлевают самоизоляцию, но и снимают ряд ограничений. Связаны они в первую очередь с деятельностью организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью, а также тех, кто работают в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, владеют реабилитационными и фитнес-центрами.

Ранее решением главы республики уже была разрешена деятельность уличных кафе, возобновили работу рынки, розничные торговые точки вне торговых центров. Отказались в регионе и от некоторых других запретов.

Напомним, по последним данным Роспотребнадзора, в Северной Осетии с начала эпидемии выявлено 3910 случаев коронавируса, выздоровели 3455, скончались 67 пациентов.