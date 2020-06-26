В Петербурге скончалась звезда эпизодов "Улиц разбитых фонарей"

В Петербурге на 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Замотина. Театралы Северной столицы знают ее по ярким ролям в постановках Театра Ленсовета, а киноманам Ирина Замотина известна по эпизодам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

О смерти Ирины Замотиной сообщили в Театре Ленсовета, где актриса работала с 1963 года. За это время Замотина сменила много амплуа. Зрители запомнили ее роли в постановках "Таня", "Щедрый вечер", "Пигмалион", "Укрощение строптивой", "Люди и страсти", "Человек со стороны", "Двери хлопают", "Пятый десяток", "Если проживу лето", "Фро".

Как и многие петербургские актеры Ирина Замотина снималась в знаковых для города сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Она играла ключевых свидетелей, потерпевших.

Телезрители тепло принимали каждый эпизод с участием Ирины Замотиной.