В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

В аэропорту Платов сняли с рейса пассажира, который отказался надеть защитную маску перед полетом, сообщает ТАСС.

Известно, что мужчине 46 лет, он летел из Ростова-на-Дону в Москву. Он прошел контроль и уже зашел в самолет, однако на борту отказался надевать маску, несмотря на требование командира воздушного судна.

В результате капитан вызвал сотрудников транспортной полиции, а те доставили мужчину в дежурную часть линейного отдела в аэропорту. Теперь нарушителя привлекут к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Причем ему грозит не только штраф, но и 15 суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.