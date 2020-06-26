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Робота утвердили на главную роль в фильме

Мировое кино
    26.06.2020, 10:42
Текст:   Наталья Лебедева
Фото: Inventions World/youtube Фото: Inventions World/youtube
Фото: Inventions World/youtube

Робота с искусственным интеллектом по имени Эрика утвердили на главную роль в научно-фантастическом боевике под названием b. Творение Хироси Исигуро и Кохей Огава отроет новую эру в истории кинематографа и станет первым в мире роботом, который сыграет в фильме полноценную роль, обойдя на кастинге человека.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Сюжет фильма под стать главной героине и вполне в духе времени. Гениальный ученый пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК. Но когда исследование заходит слишком далеко, он осознает, что от его работы будет больше зла, чем пользы. И главный герой решается на отчаянный шаг: он пытается остановить разработку и помогает сбежать из лаборатории своему творению - роботу Эрике. Узнать, как робот связан с генетическими изысканиями ученого, вероятно можно будет только на премьере. Создатели не спешат раскрывать все секреты.

"В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", - приводит слова продюсера проекта Сэма Хозе THR.

Когда зрители впервые увидят Эрику на большом экране, не уточняется. Как неизвестно пока и имя режиссера. Но одно можно сказать точно - съемки начнутся в 2021 году в Европе, а общий бюджет картины превысит 70 миллионов долларов.

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