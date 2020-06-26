Россия начала экспортировать дезинфекторы-антисептики

Дезинфекторы в аэрозольной упаковке, производящиеся в России, будут поставляться в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Контракт заключен в рамках международного сотрудничества при содействии Минпромторга России.

В настоящее время разрешен вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза дезинфицирующих средств, масок, респираторов и средств индивидуальной защиты при наличии подтверждения соответствующего уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза. В России решение о возможности экспорта товаров и выдачу соответствующих подтверждений принимает Минпромторг.

"На данный момент мы смогли насытить российский рынок средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией. Теперь можем начать экспорт такой продукции. Отраслевые предприятия сейчас ведут переговоры о заключении экспортных контрактов на поставки в третьи страны, и в Минпромторг России уже поступают обращения компаний о разъяснении порядка получения соответствующего целевого подтверждения", - сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Производственные мощности предприятия-производителя позволяют выпускать около 500 миллионов аэрозолей и более 120 миллионов штук дезинфекторов в полимерной упаковке в год.

Несырьевой и неэнергетический экспорт - один из основных показателей выполнения нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он рассчитан до 2024 года, - сообщили в АНО "Национальные приоритеты".