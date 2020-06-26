Трамп изменил дизайн военных кораблей

Президент США Дональд Трамп заявил, что внес изменения в дизайн военных кораблей. Об этом он сообщил в четверг во время выступления перед работниками верфи компании Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин.

"Корабли, которые мы раньше делали, выглядели отвратительно", - цитирует ТАСС заявление американского лидера. Поэтому Трамп предложил изменить их дизайн, сделав более красивыми.

Президент также рассказал о деталях контракта компании на выпуск для ВМС США ракетных фрегатов нового поколения FFG(X). По его словам, планируется построит до 20 кораблей, сумма контракта - 5,5 млрд долларов. Трамп утверждает, что новые фрегаты будут в 30 раз мощнее предыдущих.

Хозяин Белого дома также сообщил, что FFG(X) оснастят вертикальными пусковыми установками Mk 41, РЛС воздушного наблюдения EASR, боевой информационно-управляющей системой AEGIS, артиллерийской установкой MK 57 и т.д.