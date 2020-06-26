В пятницу в Москве воздух прогреется до +29 градусов

В столице воздух прогреется до +29 градусов, дождей не ожидается. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, температура воздуха перешагнет комфортную отметку в +25 градусов около полудня и дальше будет только повышаться. Давление весь день будет выше нормы. А после вчерашнего освежающего дождя содержание кислорода окажется в норме, да и сам воздух будет довольно чистым даже вблизи магистралей.

Кстати, рекордов сегодня погода не поставит. Максимально прогревался 27 июня воздух в 2010 году и достиг отметки +33,6. А в 1909 году термометры показали +5,5 градуса.