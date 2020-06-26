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26.06.2020,  
17:03
Текст:  Николай Грищенко

В России начались испытания нового специального самолета-разведчика

Фото: Пресс-служба ОАК Фото: Пресс-служба ОАК
Фото: Пресс-служба ОАК

На экспериментальном машиностроительном заводе имени Мясищева начались предварительные испытания модернизированного самолета Ан-140-100. Воздушное судно выполнено в варианте для проведения аэросъемки.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, в ходе наземных и летных испытаний предполагается проверить безопасность и надежность конструкции планера, а также работоспособность оборудования.

"На самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно", - сообщил управляющий директор авиазавода Александр Горбунов.

После чего самолет-разведчик поступит на специальные летные испытания в центр имени Чкалова.

В сообщении отмечается, что Ан-140-100, модернизированный в вариант картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку местности с высоким и качественным разрешением. Полученные с его помощью аэросъемочные материалы могут быть использованы для создания электронных и цифровых карт, пространственных и трехмерных моделей поверхности и дна водоемов.

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