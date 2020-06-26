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26.06.2020,  
10:31
Текст:  Алексей Иванов

Военные самолеты получат новый комплекс защиты от зенитных ракет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и созданный на его базе заправщик Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это оборудование предназначено для защиты от зенитных ракет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Об этом сообщил главный конструктор АО "Радиоприбор" Евгений Глебов (предприятие является частью концерна Радиоэлектронные технологии, который в свою очередь входит в состав Ростеха), передает ТАСС. По его словам, основу комплекса РЭБ составляет станция активных помех. Она воздействует как на радиолокационное, так и на инфракрасное излучение зенитных ракет, использующееся для самонаведения, в результате чего ракеты перенаправляются на ложные цели и просто уходят мимо самолета.

Новый Ил-76МД-90А - это результат глубокой модернизации советского тяжелого военно-транспортного самолета. Он имеет другую конструкцию крыла, усиленное шасси, современную авионику, более мощные двигатели, а также "стеклянную кабину". Первый серийный самолет был передан ВКС России в апреле 2019 года.

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