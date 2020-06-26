Володин возложил цветы к памятнику Примакова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в День памяти Евгения Примакова возложил цветы к его памятнику на Новодевичьем кладбище Москвы.

"Пять лет нет рядом с нами Евгения Максимовича. Он посвятил свою жизнь нашей стране, ее гражданам. Делал все для того, чтобы Россия была сильной", - сказал Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

"Человек с широкой душой и добрым сердцем, Примаков становился как скала, когда нужно было отстаивать интересы нашей Родины. В самые тяжелые в новейшей истории страны годы он не боялся брать на себя ответственность", - подчеркнул председатель Госдумы.

По его словам, "сегодня крайне важно сохранить профессиональное и творческое наследие Евгения Максимовича. Наследие, на осмысление которого, всем нам потребуется еще не один год".