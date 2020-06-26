Новости

На Кубани в первый день проголосовало свыше 412 тысяч человек 17:25
В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага 17:15
Более 350 тысяч жителей Татарстана проголосовали по поправкам 17:14
Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке 17:11
Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон 17:10
На дорогах Москвы образовались пробки 17:03
Путин обратится к выпускникам с речью 17:02
Володин возложил цветы к памятнику Примакова 17:02
В первый день проголосовали десять процентов пензенцев 17:02
В Вологде наградили пятилетнюю девочку за спасение брата из огня 17:00
Новый Lamborghini разбили спустя 20 минут после покупки 17:00
Брачный аферист из Африки выманил у жительницы Тулы более миллиона рублей 16:51
В Глазго неизвестный убил троих прохожих 16:45
Директор заповедника предупредил об отравлении оленей после ЧП в Норильске 16:42
В Орске очаг коронавирусной инфекции выявили на рынке "Авангард" 16:30
Миронов призвал упростить размещение туристов в санаториях 16:27
На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом 16:27
Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о новых прогулочных маршрутах ВДНХ 16:22
Ведущей "Адской кухни" Ивлев развелся после 23 лет брака 16:18
97-летний ветеран назвала Путина любимым президентом 16:07
В Госдуме назвали "агонией" слова Порошенко о шансе на Крым 16:04
Дети из Нигерии сделали "ремейк" "Тайлера Рейка" к восторгу авторов 16:03
Видео: байк чудом ушел от столкновения легковушки с фургоном 16:02
Путин поддержал идею называть улицы в честь героев-медиков 15:56
Россия намерена увеличить поставки газа в Китай 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 17:02
Рубрика: Власть

Володин возложил цветы к памятнику Примакова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в День памяти Евгения Примакова возложил цветы к его памятнику на Новодевичьем кладбище Москвы.

Фото: Из семейного архива
Пять лет без Евгения Примакова: и сегодня его статьи современны и актуальны

"Пять лет нет рядом с нами Евгения Максимовича. Он посвятил свою жизнь нашей стране, ее гражданам. Делал все для того, чтобы Россия была сильной", - сказал Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

"Человек с широкой душой и добрым сердцем, Примаков становился как скала, когда нужно было отстаивать интересы нашей Родины. В самые тяжелые в новейшей истории страны годы он не боялся брать на себя ответственность", - подчеркнул председатель Госдумы.

По его словам, "сегодня крайне важно сохранить профессиональное и творческое наследие Евгения Максимовича. Наследие, на осмысление которого, всем нам потребуется еще не один год".

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Утраты Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин может выступить с обращением к гражданам накануне голосования
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения
За сутки в России подтверждено 6 800 случаев COVID-19 в 85 регионах
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан