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Вышел трейлер фильма о создательнице муми-троллей Туве Янссон

Новости
    26.06.2020, 14:33
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Обнародован первый трейлер (18+) финско-шведской копродукции "Туве" (Tove) о жизни и творчестве финской писательницы, художницы и иллюстратора шведского происхождения Туве Янссон (1914-2001), автора книг о муми-троллях.

Фото: youtube.com/ Peacock
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Янссон получила художественное образование в Швеции и впоследствии выполнила несколько масштабных работ - среди них есть настенные росписи в зданиях мэрий нескольких городов, школе, больнице и даже алтарь церкви города Теува. Некоторое время она также занималась иллюстрацией произведений других авторов, среди них - книги Дж.Р.Р. Толкина и Льюиса Кэрролла.

Первую книгу о муми-троллях под названием "Маленькие тролли и большое наводнение" (Småtrollen och den stora översvämningen), прославившую ее в литературе, она написала во время Второй мировой войны и издала в 1945-м, последнюю часть цикла "В конце ноября" (Sent i november) она издала в 1970-м, после чего сосредоточилась на написании произведений для взрослых.

Режиссером картины стала Зайда Бергрот, сценаристом - Ээва Путро, в роли Туве Янссон зрители увидят Альму Пёвсти.

Мировая премьера картины запланирована на 2 октября 2020 года.

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