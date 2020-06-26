Вышел трейлер фильма о создательнице муми-троллей Туве Янссон

Обнародован первый трейлер (18+) финско-шведской копродукции "Туве" (Tove) о жизни и творчестве финской писательницы, художницы и иллюстратора шведского происхождения Туве Янссон (1914-2001), автора книг о муми-троллях.

Янссон получила художественное образование в Швеции и впоследствии выполнила несколько масштабных работ - среди них есть настенные росписи в зданиях мэрий нескольких городов, школе, больнице и даже алтарь церкви города Теува. Некоторое время она также занималась иллюстрацией произведений других авторов, среди них - книги Дж.Р.Р. Толкина и Льюиса Кэрролла.

Первую книгу о муми-троллях под названием "Маленькие тролли и большое наводнение" (Småtrollen och den stora översvämningen), прославившую ее в литературе, она написала во время Второй мировой войны и издала в 1945-м, последнюю часть цикла "В конце ноября" (Sent i november) она издала в 1970-м, после чего сосредоточилась на написании произведений для взрослых.

Режиссером картины стала Зайда Бергрот, сценаристом - Ээва Путро, в роли Туве Янссон зрители увидят Альму Пёвсти.

Мировая премьера картины запланирована на 2 октября 2020 года.