Распоряжение правительства Республики Алтай от 23 июня 2020 года № 362-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 11.1 слова "1 июля" заменить словами "15 июля";

2) в пункте 14.5:

слова "особого распоряжения" заменить словами "28 июня 2020 года";

слова "старше 65 лет" заменить словами "65 лет и старше".

2. Действие абзаца второго подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







