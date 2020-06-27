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27 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 26 июня 2020 года № 142-p "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 26 июня 2020 г.
Опубликован 27 июня 2020 г.

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 25.06.2020 № 140-р) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить на территории Амурской области проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения гражданами.

Действие настоящего пункта не распространяются:

на проведение на территории Амурской области военного парада и артиллерийского салюта в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.";

на проведение органами записи актов гражданского состояния Амурской области церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке при условии ограничения одновременного присутствия: в залах из расчета 1 человек на 10 кв. м площади зала, но не более 10 человек, включая ведущего церемонии; на открытых площадках для проведения церемонии - из расчета 1 человек на 10 кв. м пространства открытой площади, но не более 15 человек, включая ведущего церемонии;

на осуществление деятельности музеев в части проведения мероприятий с одновременным очным присутствием граждан в количестве не более 10 человек.";

2) пункте 4:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить на территории Амурской области до 15.07.2020 (включительно) деятельность:";

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением детских игровых комнат и аттракционов, осуществляющих деятельность на открытых площадках (кроме детских игровых комнат и аттракционов, расположенных на территориях городов Благовещенск и Свободный);";

в) абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"города Благовещенск, города Свободный, Благовещенского района, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции;";

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Приостановить до 15.07.2020 (включительно) новые бронирования и заселения гостиницам и другим объектам временного размещения граждан (за исключением таких объектов, используемых на данных территориях по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в качестве обсерваторов), расположенным на территориях:

1) города Благовещенск, города Свободный;

2) города Белогорск, города Тында, города Шимановск, за исключением размещения лиц, прибывших на территории соответствующих муниципальных образований в служебные командировки (при предъявлении письменного решения работодателя о направлении в служебную командировку).

Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, расположенным на территориях городов Белогорск, Тында, Шимановск, а также на территориях иных муниципальных образований Амурской области (за исключением городов Благовещенск, Свободный), при осуществлении своей деятельности обеспечить выполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) МР 3.1/2.1.0193-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 04.06.2020.

Санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторнооздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, расположенным на территории Амурской области, приостановить до 15.07.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.

Организациям отдыха детей и их оздоровления (всех типов), расположенным на территории Амурской области, до 15.07.2020 (включительно) не оказывать услуги по обеспечению летнего отдыха детей и их оздоровления.".

В.А.Орлов



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