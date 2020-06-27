Постановление правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 134 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики за I квартал 2020 года"

Новости

Видео: Капитана Америку 5 минут бьют по лицу 18:31
Что порой продают дилеры в trade-in. Или как не купить премиум-"ведро" 18:24
Стоимость заключительного участка трассы М11 больше 60 млрд рублей 18:22
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде 18:21
На Урале мужчина застрелил хаски на глазах у хозяйки 18:05
В США ситуацию с коронавирусом назвали "серьезной проблемой" 18:00
Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию 17:57
Данилин: Общероссийское голосование в целом проходит позитивно 17:50
В Ингушетии врачи провели операцию под светом телефонного фонарика 17:50
Бывшая жена написала на Марата Башарова заявление в полицию 17:39
Чернышенко: Отмена справки об отсутствии COVID-19 повысит спрос на санатории 17:34
Кислицына: Электронное голосование - это удобно 17:33
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч с "Барселоной" 17:15
Экспериментальный ручной пулемет Калашникова показали на видео 17:05
Пять способов открыть случайно запертый автомобиль 17:00
София Ротару потеряла из-за пандемии коронавируса десятки миллионов 16:48
Фото: продюсер Максим Фадеев похудел на центнер 16:42
В приемной комиссии РАНХиГС заработал чат-бот 16:30
Чеснаков: Голосование по Конституции соответствует всем нормам открытости 16:30
Видео: после аварии Chevrolet Celta влетел в чужой гараж 16:30
Григорьев: Всероссийское голосование идет под беспрецедентным контролем общества 16:25
Международные эксперты отметили уровень организации голосования в Москве 16:15
В Судаке впервые вышла в море копия греческой галеры "Таврида" 16:13
Издание "Роскосмоса" назвало недостатки корабля Crew Dragon 15:56
В районе Ялты загорелось 1100 квадратных метров леса 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 июня 2020 г.

Постановление правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 134 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики за I квартал 2020 года"

Дата подписания 23 июня 2020 г.
Опубликован 27 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года № 54 "Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" и Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-РЗ "Об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики величину прожиточного минимума по Чеченской Республике за I квартал 2020 года в расчете на душу населения 11 156 рублей, для трудоспособного населения - 11 531 рубль, для пенсионеров - 9 186 рублей, для детей - 11 118 рублей.

2. Министерству информации и печати Чеченской Республики обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по Чеченской Республике за I квартал 2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель М.М.Хучиев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией